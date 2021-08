Spanien-Rundfahrt : Roglic vor nächstem Vuelta-Triumph - Bernal verliert Zeit

Lumbreras Topfavorit und Titelverteidiger Primoz Roglic hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt seine Gesamtführung weiter ausgebaut. Der Slowene knöpfte am Sonntag bei der Bergankunft der neunten Etappe auf dem Alto de Velefique mit dem zweiten Platz seinen größten Rivalen weitere Zeit ab.

Auch der Österreicher Felix Großschartner vom deutschen Bora-hansgrohe-Team konnte das Tempo nicht mehr halten und musste erwartungsgemäß seinen zweiten Gesamtrang abgeben. Der 27-Jährige hatte am Freitag als Mitglied einer Ausreißergruppe knapp das Rote Trikot verpasst.

Nach dem Ruhetag am Montag in Almeria geht es bei der Vuelta am Dienstag mit der zehnten Etappe über 189 Kilometer von Roquetas de Mar nach Rincon de la Victoria weiter - eigentlich eine gute Etappe für die Sprinter, wäre da nicht gut 17 Kilometer vor dem Ziel der Puerto de Almachar, ein Berg der zweiten Kategorie.