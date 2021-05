Eishockey-WM : Rückschlag für DEB-Team: Pleite gegen Kasachstan

Riga Ein unangenehmer Aufsteiger sorgt für die erste deutsche Niederlage bei der Eishockey-WM in Riga. Zwei Gegentore im Schlussdrittel entschieden die umkämpfte Partie mit knappen Videobeweisen.

Das 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) am Mittwoch in Riga bedeutete die erste Niederlage im vierten WM-Spiel. Damit muss die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm in den folgenden schwereren Gruppenspielen gegen Finnland am Samstag (19.15 Uhr/Sport1), die USA und Gastgeber Lettland für die K.o.-Runde noch punkten.