Nordische-Ski-WM : „Runde Bier“ und Einzel-Gold: Althaus ist Weltmeisterin

Planica Diesen großen Traum wollte sich Katharina Althaus unbedingt erfüllen: Gold im Einzel! Die neue Skisprung-Weltmeisterin ist überwältigt und kündigt einen feuchtfröhlichen Abend an.

Althaus holt Gold, Freitag wird Vierte

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich einfach riesig. Ich checke es noch gar nicht“, sagte Althaus. Auch ihre Teamkolleginnen um die überraschend starke Selina Freitag (Rang vier), Anna Rupprecht (Neunte) und Luisa Görlich (15.) nahmen ihre Topathletin sofort in die Mitte und feierten los. Die weiteren Medaillen holten Eva Pinkelnig aus Österreich und die Norwegerin Stroem.

„Das ist unbeschreiblich. Katha ist richtig gut skigesprungen. Dass es hier so aufgeht, freut mich sehr für sie“, sagte Bundestrainer Maximilian Mechler. Dabei hatte Althaus in den Tagen von Slowenien die Erwartungen bewusst niedrig gehalten. „Ich wäre auch mit Platz zwei sehr, sehr zufrieden. Auf der kleinen Schanze muss wirklich alles passen, damit man überhaupt um die Medaillen mitspringt“, hatte sie noch vor der ersten Entscheidung, bei der sie 98,5 und 97 Meter sprang und damit alle überflügelte, betont.

Freitag: „Fand den Sprung einfach mega“

Der Wechsel von Andreas Bauer - langjähriger Erfolgscoach - auf Mechler im Jahr 2021 hat sich für den Deutschen Skiverband (DSV) bereits ausgezahlt. Auf die dürftige Heim-WM in Oberstdorf folgten Olympia-Silber und nun WM-Gold für Althaus, die in diesem Winter zuvor schon sechs Mal im Einzel gewann. „Es ist eine super Situation, dass sie so vorne dabei ist“, sagte der ehemalige Athlet und heutige Coach Mechler. Auch auf der Großschanze, im Teamspringen sowie im Mixed gibt es für Althaus und Co. Medaillenchancen.