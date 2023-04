Tennis Rune im Münchner Finale wieder gegen van de Zandschulp

Mit seinem Einzug ins Endspiel von München setzte Rune seinen fast schon kometenhaften Aufstieg in die Weltspitze fort. Nach seinem starken Auftritt in Monte Carlo steht der Weltranglisten-Siebte bereits in seinem zweiten Finale auf Sand in diesem Jahr. „Nicht so schlecht, oder?“, scherzte Rune und befand: „Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Spiel gerade.“