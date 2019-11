Manipulation von Dopingdaten : Russland am Abgrund: WADA entscheidet über Olympia-Bann

Russland am Abgrund: WADA entscheidet über Olympia-Bann

Frankfurt Die Geduld der Welt-Anti-Doping-Agentur mit Russland dürfte ein Ende haben. Ihrem Exekutivkomitee liegt die Empfehlung vor, wegen Manipulation von Dopingdaten harte Konsequenzen zu ziehen. Entscheidung am 9. Dezember: Olympia-Bann ja oder nein?

„Das Urteil der Prüfkommission und ihre Forderung nach klaren Konsequenzen wiegen schwer“, sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. „Aufgrund der nahenden Olympischen Spiele in Tokio muss die finale Klärung zeitnah erfolgen. Dabei muss der faire und saubere Sport im Vordergrund stehen.“

Das WADA-Exekutivkomitee wird am 9. Dezember in Paris über eine Sanktion für die Russen entscheiden. Die Prüfkommission CRC ließ keinen Zweifel, dass die Geduld fünf Jahre nach Aufdeckung des Staatsdoping-Skandals zu Ende geht, und hat „schwerwiegende Konsequenzen“ vorgeschlagen.

Das Internationale Olympische Komitee unterstrich zwar in einer Stellungnahme auf Anfrage der dpa, dass es gemäß der neuen Regeln, die seit April 2018 gelten, die Entscheidung die WADA treffe. „Das IOC respektiert dieses Verfahren uneingeschränkt“, hieß es.

Allerdings hatte IOC-Präsident Thomas Bach Anfang vergangener Woche keinen Hehl daraus gemacht, dass er gegen einen Komplettausschluss Russlands ist. „Was uns Sorgen macht ... unser Grundsatz ist, dass die Schuldigen so hart wie möglich bestraft und die Unschuldigen beschützt werden müssen“, sagte er. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang hatte das IOC Russland als Land ausgeschlossen, aber 168 Athleten nach individueller Prüfung erlaubt, unter dem Namen „Olympische Athleten aus Russland“ an den Start zu gehen.