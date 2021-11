Olympische Winterspiele : Rydzek zu Gigantismus: Peking wird „negativer Höhepunkt“

Kombinierer-Olympiasieger Johannes Rydzek kritisiert die Vergabe der Olympischen Winterspiele an Pyeongchang 2018 und Peking 2022. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt/Main Kombinierer-Olympiasieger Johannes Rydzek hat die Vergabe der Olympischen Winterspiele an Pyeongchang 2018 und Peking 2022 kritisiert.

In einem Interview von „Stuttgarter Zeitung“, „Stuttgarter Nachrichten“ und „Allgäuer Zeitung“ sagte der 29-Jährige: „In Südkorea wurde auch alles mitten in der Natur hochgezogen. Ich habe keine Ahnung, ob da jemals noch ein Wettkampf stattgefunden hat oder stattfinden wird. Das war ein einziges Prestigeobjekt - genauso wie nun in China. Peking wird allerdings sicher den negativen Höhepunkt bilden. Da wird der Gigantismus zelebriert.“