Wechsel zum FC Bayern? : S04-Keeper Nübel geht und macht wohl den Neuer

Gelsenkirchen Kurz vor Weihnachten müssen die Fans von Schalke 04 eine bittere Nachricht verdauen. Schon wieder geht ein große Torwart-Talent der Königsblauen zu den Bayern. Der positive Hinrunden-Abschluss gerät schnell in den Hintergrund.

Schon wieder? Die Freude der Fans des FC Schalke 04 über die starke Hinrunde in der Fußball-Bundesliga wurde am Sonntag erheblich getrübt.

Nicht nur, dass Torwart Alexander Nübel den Verein im Sommer in jedem Fall verlässt. Der 23-Jährige soll laut „Bild“-Zeitung auch noch ausgerechnet zum FC Bayern München wechseln - so wie einst Manuel Neuer, der Schalke zwar unter Tränen verlassen, aber mehrere Jahre lang mit dem Hass der königsblauen Fans zu kämpfen hatte.

„Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben“ seien die Schalker Verantwortlichen aber nicht „sehr überrascht“ gewesen, dass der Keeper seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Er machte aus seiner Verärgerung keinen Hehl: „Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht.“

Die Bayern wollten den „Bild“-Bericht auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren. In diesem ist von einem Fünfjahresvertrag ab dem 1. Juli 2020 die Rede. Nübel soll in Absprache mit Stammtorwart Neuer als Nummer zwei kommen, aber regelmäßige Einsätze bekommen. Neuer dürfte seine Karriere nicht vor 2023 beenden. Der 33-Jährige war im Sommer 2011 nach 20 Jahren als Schalker von Gelsenkirchen nach München gewechselt. Er verkündete seinen Abschied damals während einer emotionalen Pressekonferenz, allerdings ohne dabei schon sein Ziel zu nennen.

Noch am Samstag nach dem rasanten 2:2 (1:0) gegen den SC Freiburg hatten sich die Königsblauen wie auch die Breisgauer trotz der Punkteteilung wie Gewinner gefühlt. Trainer David Wagner verabschiedeten sich wie auch sein Kollege Christian Streich in seliger Stimmung in die Weihnachtsferien: „Wir werden einen Teufel tun, uns selbst ein Limit zu setzen. Diese Vorrunde hat uns allen Hunger auf mehr gemacht.“