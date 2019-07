Gemeinsam in Frankreich : Samt Hunde: Familie Zabel bei der Tour vereint

Gemeinsam in Frankreich

Nancy Erik Zabel legt den Arm um seinen Sohn Rick und gibt ihm noch letzte Ratschläge. Interessiert schaut er mit etwas Abstand Mutter Cordula zu, die samt der Hunde einen Abstecher zur Tour de France gemacht hat.

Familie Zabel ist wieder vereint bei der Frankreich-Rundfahrt. Fast so wie in den 90er Jahren, als dem kleinen Rick noch schnell im Dixi-Klo auf den Champs Élysées die Haare grün gefärbt wurden, ehe es auf die Schultern des Vaters zur Siegerehrung ging.

Sein Sohn pflichtet ihm bei: „Am Anfang war es komisch. Aber eigentlich ist es so wie zu meinen Jugendzeiten, in denen er als Ratgeber dabei war. Jetzt ist der Unterschied, dass er es auf Englisch macht und auch für sieben andere Fahrer da ist. Es ist cool, ihn dabei zu haben.“

In erster Linie holte der Rennstall mit russischem Einschlag den früheren Weltklasse-Sprinter, um Marcel Kittel wieder in Form zu bringen. Deutschlands Rekord-Etappensieger hat aber längst seinen Vertrag aus persönlichen Gründen aufgelöst. Weniger Arbeit hat Erik Zabel dadurch nicht. Zusammen mit Sportdirektor Dirk Demol kümmert er sich um die Rennstrategie und alle möglichen Details. Der Erfahrungsschatz aus rund 200 Profi-Siegen ist wertvoll, nicht nur für Sohn Rick.

In ähnlicher Position war Zabel einst beim Telekom-Nachfolge-Team HTC-Columbia im Einsatz, als er den britischen Superstar Mark Cavendish zu mehr als ein Dutzend Siegen navigierte. Einen Mann für die Massensprints hat Katusha nicht. „Ich werde mal versuchen, ein Ergebnis zu holen, vielleicht Top 5 oder Top 10“, sagt Zabel junior, der in diesem Jahr bei der Tour de Yorkshire eine Etappe gewann. Ansonsten heißt das Ziel Paris, nachdem er im vergangenen Jahr in den Bergen die Karenzzeit verpasst hatte. Für dieses Unterfangen bringt er gute zwei Kilogramm weniger als im Vorjahr auf die Waage.