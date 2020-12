Ski alpin : Sander und Baumann beim ersten Abfahrtsrennen in den Top Ten

Val d'Isere Sander und Baumann rasten bei der ersten Abfahrt der Saison in die Top Ten. Das DSV-Team präsentiert sich auch ohne Frontmann Dreßen in guter Verfassung. Der Slowene Cater sorgt für eine Sensation.

Andreas Sander und Romed Baumann fuhren beim Sensationssieg des Slowenen Martin Cater in Val d'Isere in die Top-Ten und sorgten zum Abschluss des ersten Speedwochenendes für zufriedene Gesichter im Deutschen Skiverband (DSV). Nach Platz acht am Samstag im Super-G landete Sander bei der Abfahrt am Sonntag auf Rang sieben. Zum Podestplatz fehlten dem 31-Jährigen aus Ennepetal am Ende nur drei Zehntel.