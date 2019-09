4. Spieltag : SC Freiburg düpiert badischen Rivalen Hoffenheim

Sinsheim Der SC Freiburg hat im badischen Bundesliga-Duell die TSG 1899 Hoffenheim düpiert und ist auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga gestürmt.

Die Mannschaft von Trainer Christian Streich gewann mit 3:0 (2:0) nach Toren von Christian Günter (11. Minute), Janik Haberer (38.) und Nils Petersen (59.). Vor 29.395 Zuschauern in Sinsheim überzeugten die Gäste auf der ganzen Linie und stehen am vierten Spieltag sogar vor dem FC Bayern München.

„Wir sind richtig zufrieden heute - ein toller Auftritt“, lobte SC-Sportvortsand Jochen Saier sein Team. „Gegen einen starken Gegner so ein Ergebnis hinzulegen - so ein verdienter Sieg tut uns richtig gut“, meinte Saier und warnte zugleich: „Wir wissen schon, wie eng das noch alles wird.“ Torschütze Haberer strahlte: „Heute ist ein sehr, sehr schöner Tag für uns und auch für unsere Fans.“

Die Breisgauer waren ohne Jungstar Luca Waldschmidt in der Startelf aufgelaufen, der kürzlich erstmals im Nationalmannschafts-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw stand. Routinier Petersen spielte in der Spitze. Als der 23-Jährige nach 77 Minuten kam, war die flotte Partie bereits entschieden. Erstmals in dieser Saison in der Anfangsformation stand Kapitän Mike Frantz, der bislang nur zweimal eingewechselt wurde.