Radsport : Schachmann als Solist zum Meistertitel

Stuttgart Maximilian Schachmann holt sich in Stuttgart zum zweiten Mal das Trikot des Deutschen Meisters. Das Zeitfahren hatte zuvor Tony Martin gewonnen, bei den Frauen holte Lisa Brennauer beide Titel.

Schachmann siegte am Sonntag beim Straßenrennen in Stuttgart vor Jonas Koch und Georg Zimmermann. Tags zuvor hatte Martin zum zehnten Mal den nationalen Kampf gegen die Uhr gewonnen und fährt mit viel Selbstvertrauen zu der am Samstag in Brest startenden Tour de France.