Radsport-Monument : Schachmann fehlt Endschnelligkeit - Stuyven siegt in Sanremo

Sanremo Am Schlussanstieg kontert Max Schachmann noch die Attacken der Topfavoriten. Doch er kommt bei Mailand-Sanremo nicht los. Im furiosen Schlusssprint ist er gegen die Elite dann chancenlos.

Sechs Tage nach seiner überraschenden Titelverteidigung bei Paris-Nizza verpasste der 27 Jahre alte Berliner damit den nächsten Coup, mit dem er selbst nicht gerechnet hatte. Als „lernenden Debütant“ hatte sich Schachmann bezeichnet, bevor er erstmals die 299 Kilometer von der Weltmetropole an die Mittelmeerküste in Angriff nahm. Bei dem anspruchsvollen Rennen zeigte Schachmann aber auch ohne Top-Ten-Platz ordentlich Präsenz und stellte seine starke Form unter Beweis.

Sein Rennstall Bora-hansgrohe hatte in ihm, dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan und Sprinter Pascal Ackermann am Ende noch drei Fahrer im Kampf um den Sieg. Doch Schachmann und Sagan (Rang vier) fehlten am Ende die nötige Sprintfähigkeit auf den letzten 1000 Metern. Und der Weltklasse-Sprinter Ackermann, der dieses Tempo zweifellos gehabt hätte, war bei der Vorentscheidung am Poggio zu weit zurückgefallen. Für den Pfälzer reichte es am Ende zu Platz 20.