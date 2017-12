später lesen Tennisstar Schafft Alexander Zverev den nächsten Schritt? FOTO: Michel Euler FOTO: Michel Euler Teilen

Tennisstar Alexander Zverev startet in Australien in die Saison 2018 und will noch Größeres erreichen als im abgelaufenen Jahr. Zverevs ambitionierte Mission beginnt am Wochenende in Perth beim Hopman Cup. Von Nikolai Huland, dpa