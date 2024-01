Ski-Spektakel in Kitzbühel Schampus und Ovationen: Dreßens Streif-Abschied

„Ich bin stolz auf alles, was ich erreicht habe“, sagte Dreßen über die Kitzbüheler Stadion-Lautsprecher und dankte den Fans. „Ich bin froh, dass es so zu Ende geht, dass ich für mich noch mal eine so schöne Fahrt gehabt habe.“ Unterwegs auf der berüchtigten Hahnenkamm-Abfahrt habe es ihn gejuckt, noch mal mehr zu riskieren - in Gedanken an die unten wartende Familie aber blieb der Athlet aus Mittenwald in Oberbayern dann doch vernünftig.