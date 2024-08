Tennis Schatten auf der Show: Das Wichtigste zu den US Open

Der Olympiasieger von 2021 gehört zumindest zum erweiterten Favoritenkreis. Im Halbfinale von Cincinnati musste sich die Nummer vier der Welt zuletzt Sinner nur knapp in drei Sätzen geschlagen geben. Im Vorjahr hatte Zverev seinen italienischen Kontrahenten bei den US Open in einem spektakulären Fünf-Satz-Krimi noch bezwungen, unterlag anschließend aber entkräftet dem Spanier Alcaraz klar. Keiner der heißesten Kandidaten auf den Herren-Titel startet ohne Fragezeichen in New York: Vorjahressieger Djokovic hat nach seinem ersehnten Olympia-Triumph von Paris bislang kein Hartplatz-Match bestritten, Alcaraz scheiterte in Cincinnati bereits zum Auftakt.