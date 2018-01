später lesen Weltcup-Slalom Schild vor Shiffrin nach erstem Slalom-Durchgang in Flachau FOTO: Shinichiro Tanaka FOTO: Shinichiro Tanaka Teilen

US-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin geht erstmals im Olympia-Winter in einem Weltcup-Slalom nicht als Führende in den zweiten Durchgang. Die 22 Jahre alte Weltmeisterin war in Flachau im ersten Lauf 0,37 Sekunden langsamer als Bernadette Schild aus Österreich. dpa