Europa League : Schlag für Eintracht: Trapp fällt bis zur Winterpause aus

Frankfurt/Main Kevin Trapp hatte sich mächtig auf die europäischen Fußball-Festtage mit Eintracht Frankfurt gefreut. Doch nun heißt es für den Nationaltorwart Krankenhaus statt Europa-Party.

„Im ersten Moment ist es natürlich für mich persönlich schockierend, aber ich glaube, es war für alle keine schöne Nachricht“, sagte Trapp. „Die Enttäuschung war gestern sehr groß und nicht einfach, aber es war nicht meine erste Verletzung und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Was die Mannschaft angeht, mache ich mir keine Sorgen.“

Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner äußerte, bei der Eintracht seien sie „zuversichtlich, dass er in bester Verfassung“ zurückkomme. „Für mich ist eine Verletzung nichts Alltägliches, aber für die Ärzte ist es Gott sei Dank nichts Kompliziertes. Trotzdem steht mir natürlich eine Zeit bevor, in der man viel Ruhe benötigt, damit die Sehne wieder anwachsen kann“, sagte Trapp.

Der Eintracht-Keeper zog sich im Spiel beim 1. FC Union Berlin am 27. September bei einem Zusammenprall mit Makoto Hasebe einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter zu und fällt für den Rest der Hinrunde aus. Der Frankfurter Abwehrchef erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und fehlt den Hessen ebenfalls im zweiten Gruppenspiel der Europa League beim portugiesischen Vertreter Vitoria Guimarães am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN).