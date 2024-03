Skispringen Schlappe in Oslo: Gelb und Geld für Wellinger weit weg

Das Gelbe Trikot ist quasi weg, mit dem großen Geld für die Raw-Air-Serie wird es wohl auch nichts mehr: Andreas Wellinger hat beim Skisprung-Weltcup am Holmenkollen in Oslo eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Nach Platz 20 am Samstag lief es am Sonntag als Achter nur in einem der beiden Sprünge besser.