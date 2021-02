Langlauf-Weltmeisterschaft : Schlickenrieder: Nur in den Staffeln um WM-Medaillen kämpfen

Schlickenrieder: Nur in den Staffeln um WM-Medaillen kämpfen

Erwartet bei der Heim-WM in Oberstdorf keine sportlichen Sensationen von seinem Team: Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa

Oberstdorf Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder erwartet bei der Heim-WM in Oberstdorf keine sportlichen Sensationen von seinem Team.

„Man muss ehrlich sein: Um Medaillen werden wir am ehesten mit den Teams mitkämpfen. Weil es da um mehr geht als um Einzelleistungen. Da können wir in den Top-4/5 dabei sein“, sagte der ehemalige Weltklasse-Langläufer in einem Interview von „Münchner Merkur“ und „tz“. Ansonsten gehe es eher um Plätze unter den ersten 10-15, stellte Schlickenrieder klar. „Und persönliche Bestleistungen. Wenn die jeder erreicht, dann war das eine gute WM.“