Spiel gegen Dänemark : Schnelle Rückkehr: Witsel als Symbolfigur der Belgier

Tubize Im Januar riss bei Axel Witsel die Achillessehne. Der Tenor war damals eindeutig: Das wird nichts mit der EM. Nun soll der Dortmunder gegen Dänemark auf den Rasen zurückkehren.

Sowohl der Dortmunder als auch der noch prominentere Kevin De Bruyne von Manchester City werden beim Dänemark-Spiel zum Kader gehören, bestätigte Trainer Roberto Martínez am Mittwoch. Die Frage sei: „Wie lange kann Kevin spielen, und wie nutzen wir die beiden nächsten Spiele innerhalb von fünf Tagen, um ihn wieder an einen Einsatz über 90 Minuten heranzubringen?“ Witsel sei sogar schon einen kleinen Schritt weiter, weil er bereits „in das Programm für die beiden Spiele gegen Kroatien vor der EM und gegen Russland bei der EM involviert war“, ohne dabei jedoch zum Einsatz zu kommen.

Im komplizierten belgischen Personalpuzzle ist Witsel ein ganz wichtiges Teil. Der Spanier Martínez merkt seinem Team das lange Corona-Jahr an, hat zudem mehrere ältere und angeschlagene Spieler in den Reihen. Bei Schlüsselspieler Kevin De Bruyne wird ebenfalls eine zeitnahe Rückkehr ersehnt, nachdem er nach einem Crash im Finale der Champions League am Gesicht operiert wurde. Ob es bei ihm, der den EM-Start ebenfalls verpasste und seit Montag wieder mit dem Team trainiert, schon für die zweite Partie reicht, ist aber offen. Bei der Abreise nach Dänemark war er am Mittwochvormittag aber zu sehen.