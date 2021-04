NBA : Schröder beim Lakers-Sieg im Mittelpunkt

New York Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben den personellen Problemen getrotzt und ihren 33. Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga eingefahren.

Mit LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, Wesley Matthews und Kyle Kuzma fehlten etliche Leistungsträger. Die Gäste nahmen den Kampf trotzdem an und lagen über weite Strecken in Front. Im Mittelpunkt stand Schröder, der nicht nur wegen seiner 19 Punkte auffiel. Nach einem Zwist zwischen dem Braunschweiger und Kyrie Irving schritten im dritten Viertel die Unparteiischen ein. „Ich denke, das war überflüssig“, kommentierte Schröder das Wortgefecht, das in technischen Fouls endete. „Ich weiß nicht, was ich getan habe. Leider musste ich mein Team alleine lassen, dafür entschuldige ich mich bei meinen Teamkollegen.“ Denn Schröder und Irving waren schließlich des Feldes verwiesen worden.