später lesen NBA Schröder feiert zweiten Sieg in Folge mit Oklahoma City FOTO: Sue Ogrocki FOTO: Sue Ogrocki Teilen

Twittern

Teilen



Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Thunder gewannen in eigener Halle gegen die Los Angeles Clippers 128:110 (54:67). dpa