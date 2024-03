Basketball Schröder führt Nets in NBA zum Sieg gegen Ex-Team

„Wir hatten zuletzt wirklich eine Durststrecke und der Sieg war wichtig“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur. „Es macht Spaß hier und ich hoffe, dass der Trend in den nächsten zehn Spielen in die richtige Richtung geht.“ Die Nets wahren durch den Sieg weiter die kleine Hoffnung auf Rang zehn in der Eastern Conference und die Teilnahme am Play-In für die Playoffs.