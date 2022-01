NBA : Schröder mit 23 Punkten bei Celtics-Sieg

Boston Auch dank einer stark verbesserten Leistung von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben die Boston Celtics in der NBA den dritten Sieg in Serie geholt.

Der Braunschweiger kam beim 119:100 gegen die Indiana Pacers am Mittwochabend (Ortszeit) auf 23 Punkte. Mehr hatte er zuletzt vor einem Monat erzielt, in den beiden vergangenen Spielen war er nur auf einstellige Werte gekommen. Die Celtics haben durch den Sieg nun wieder eine ausgeglichene Bilanz von je 21 Siegen und Niederlagen, stehen im Kampf um die Playoff-Plätze der Eastern Conference aber weiter stark unter Druck. Im Topspiel des Tages gewannen die Brooklyn Nets 138:112 gegen die Chicago Bulls und verkürzten den Rückstand an der Tabellenspitze.