Beaver Creek : Schwaiger überrascht mit Platz elf bei Abfahrts-Weltcup

Sorgte in Beaver Creek für eine positive Überraschung: Dominik Schwaiger. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa

Beaver Creek Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde feiert in Beaver Creek seinen zweiten Sieg nacheinander. Beim Abfahrts-Weltcup in Colorado überrascht Dominik Schwaiger als bester Deutscher.

„Das war heute ein ganz guter Lauf, mal wieder die Trainingsleistungen umsetzen können. Leider knapp an der Acht vorbei“, sagte der 30-Jährige vom Königssee. Schwaiger überraschte beim Weltcup in Beaver Creek als Elfter und damit bester deutscher Abfahrer. „Die Piste ist richtig geil.“

Um 0,15 Sekunden verpasste er den angestrebten achten Platz und damit die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking. Als Elfter hat er die halbe Norm eingefahren. Die deutschen Athleten müssen in der Weltcup-Saison einmal unter die Top Acht oder zweimal unter die Top 15 fahren, um sich für die Winterspiele zu qualifizieren. „Morgen schauen, dass ich nochmal Top Ten fahre, die Leistung von heute nochmal bestätige und dann hoffentlich die Olympia-Quali eintüte“, nahm er sich für den Super-G an gleicher stelle vor.