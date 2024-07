Radsport „Sehr glücklich“: Cavendish krönt sich zum Tour-Etappenkönig

Für Cavendish ist es wohl die letzte Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt. Bereits im Vorjahr wollte er eigentlich seine Karriere beenden. Nach einem Sturz auf der achten Etappe musste er die Tour mit einem Schlüsselbeinbruch verlassen. Er verlängerte seinen Vertrag aber noch einmal. Alles für den letzten großen Sieg. Sein Astana-Team setzte voll auf Cavendish. „Wir haben genau das erreicht, was wir wollten“, sagte Cavendish, der Tränen in den Augen hatte - und sich vor Glückwünschen im Interview nicht retten konnte.