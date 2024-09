Schweigeminute für Furrer „Sicher ins Ziel kommen“: WM-Rennen der Frauen gestartet

Das Schweizer Team nahm den Platz in der ersten Reihe ein, die Fahrerinnen umarmten sich, eine Athletin brach in Tränen aus. Die 18 Jahre alte Schweizerin Furrer war am Freitag ihren Verletzungen erlegen, die sie sich bei einem Sturz im Juniorinnen-Rennen am Donnerstag zugezogen hatte. Das Schweizer Team führte das Feld nach dem neutralen Start an.