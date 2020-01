Australian Open : Sieben Matchbälle abgewehrt: Federer im Halbfinale

Steht in Melbourne im Halbfinale: Roger Federer. Foto: Dave Hunt/AAP/dpa.

Melbourne Nach der Abwehr von sieben Matchbällen hat sich Roger Federer bei den Australian Open der Tennisprofis ins Halbfinale gezittert.

Der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger aus der Schweiz rang am Dienstag in Melbourne den Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 nieder. Im vierten Satz hatte der 38-Jährige Matchbälle gegen sich, im Tiebreak sogar drei in Serie.