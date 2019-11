ATP Finals : Sieg nach 1:5 im dritten Satz: Nadal schlägt Medwedew

London Im Duell der Auftakt-Verlierer standen Rafael Nadal und Daniil Medwedew gleichermaßen unter Druck. Zwei Tage nach seiner Niederlage gegen Alexander Zverev dreht Nadal ein irres Match im dritten Satz.

Einen Tag nach dem 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) des Österreichers Dominic Thiem gegen Novak Djokovic aus Serbien erlebten die 17.000 Zuschauer bei den ATP Finals in der Londoner O2-Arena ein weiteres hochspannendes und wechselhaftes Match. „Ich liebe diesen Sport und ich liebe es, in diesem fantastischen Stadion vor euch zu spielen, das ist die größtmögliche Motivation“, sagte Nadal.

In der anderen Gruppe kommt es am Donnerstag (21.00 Uhr/alle Spiele Sky) zum Vorrunden-Showdown zwischen Roger Federer und Djokovic. Der Gewinner folgt Thiem in das Halbfinale, der Verlierer scheidet aus. Thiems Duell mit Djokovic hatte am Dienstag drei Minuten länger gedauert und war spielerisch noch hochklassiger.