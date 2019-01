später lesen Australian Open Siegemund ausgeschieden: Kerber letzte Deutsche FOTO: Kin Cheung FOTO: Kin Cheung Teilen

Laura Siegemund ist bei den Australian Open als vorletzte der sechs deutschen Tennis-Damen in der zweiten Runde gescheitert. Nach dem 3:6, 4:6 gegen die Weltranglisten-27. Hsieh Su-Wei aus Taiwan ist nur Angelique Kerber in Melbourne in Runde drei dabei. dpa