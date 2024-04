Tennis Siegemund in Madrid ausgeschieden - Altmaier erfolgreich

Mit dem Ausscheiden von Siegemund verbleibt Tatjana Maria als einzige deutsche Teilnehmerin in Madrid. Die Bad Saulgauerin (36) bekommt es nach ihrem Dreisatz-Erfolg gegen die Amerikanerin Peyton Stearns mit der Belarussin Victoria Asarenka zu tun. Die Kielerin Angelique Kerber lässt nach ihrem Virusinfekt wie angekündigt das Turnier in Madrid aus und möchte erst in Rom wieder einsteigen.