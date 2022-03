ATP-Tour : Siegesserie vorbei: Nadal verliert Finale gegen Fritz

Indian Wells 20 Mal war Rafael Nadal in diesem Jahr zu einem Match angetreten, 20 Mal hatte der Spanier den Platz als Sieger verlassen. Im Finale von Indian Wells ist diese Serie gegen Taylor Fritz nun gerissen.

„Ich wollte es perfekt machen vor Sand“, sagte Nadal. „Ich bin traurig, weil ich nicht in der Lage war, richtig zu kämpfen. Diese Gefühle sind schwer, an jedem Tag, aber besonders in einem Finale ist das sehr, sehr hässlich.“ 20 Spiele lang war er in diesem Jahr unbesiegt, hatte bei den Australian Open seinen 21. Major-Sieg und damit den Rekord im Herren-Tennis geholt und zudem die ATP-Turniere in Melbourne und Acapulco gewonnen - das alles nach Schwierigkeiten am Fuß, die ihn monatelang komplett außer Gefecht gesetzt hatten.