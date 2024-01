Australian Open Sinner stoppt „schockierten“ Djokovic in Melbourne

Für Djokovic, der die Australian Open zehnmal gewonnen hat, war es die erste Halbfinal-Niederlage bei seinem Lieblingsturnier überhaupt. Es war seine erste Niederlage am Yarra River nach 2195 Tagen. Letztmals hatte er sich 2018 im Achtelfinale dem Südkoreaner Chung Hyeon geschlagen geben müssen. Danach hatte er in Melbourne 33 Spiele in Serie gewonnen.