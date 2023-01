Titelkämpfe in St. Moritz : Skeleton-Weltmeisterin: Debütantin Kreher gelingt Coup

St. Moritz Noch nie ein Weltcup-Rennen gewonnen und mit erst 24 Jahren Weltmeisterin: Die Sächsin Susanne Kreher düpiert im Skeleton-Mekka St. Moritz die komplette Weltelite.

Im Vorjahr bereits Junioren-Weltmeisterin

Im Vorjahr wurde Kreher in Innsbruck trotz gebrochener Nase beim Trainingslauf Junioren-Weltmeisterin. Danach blieb sie als Nummer vier in Deutschland ohne richtige Chance auf das Olympia-Team. Das war für sie frustrierend und zugleich Ansporn. Mit etwas Wut im Bauch fuhr sie in diesem Winter in Lake Placid und Altenberg gleich drei Weltcup-Podiumsplätze ein - nur der erste Sieg im Weltcup steht noch aus.