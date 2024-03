Ski alpin Ski-Ass Straßer im Finale auf Podest: „Unglaubliche Saison“

Routinier Straßer war auch mit Platz drei happy. „Was mir am meisten taugt, ist die Konstanz über die ganze Saison“, sagte er. „Ich bin überall konkurrenzfähig. Das macht am meisten Spaß und das macht mich auch am meisten stolz. Es ist sehr, sehr schön, die Saison mit so einem Ergebnis zu beenden.“ In der Disziplin-Jahreswertung wurde er Zweiter hinter Feller.