Ski alpin : Ski-Weltmeister Schmid im Riesenslalom weit zurück

Skirennfahrer Alexander Schmid in Aktion. Foto: Michael Kappeler/dpa

Courchevel Skirennfahrer Alexander Schmid liegt nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich weit zurück.

Der Allgäuer, der am Mittwoch sensationell Gold im Parallelwettbewerb gewonnen hatte, hat vor dem Finale in Courchevel am Freitag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) 3,06 Sekunden Rückstand auf den führenden Österreicher Marco Schwarz. Nach 30 von insgesamt 100 Startern lag er damit nur auf Rang 19. Sein Teamkollege Fabian Gratz (+5,63 Sekunden) lag auf Platz 26.