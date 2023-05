Radsport Skibergsteiger beim Giro - Palzer: „Ich war koan Radlprofi“

Palzer ist nicht untergegangen und soll nun Kämna in der schweren dritten Giro-Woche helfen, einen Top-Ten-Platz zu sichern. Das Terrain ist ihm dabei bekannt. „Wenn ich an die 19. Etappe denke, da habe ich mal den Drei-Zinnen-Lauf gewonnen, was einer der größten Bergläufe ist. Jetzt fahre ich da mit dem Rad hoch“, so Palzer, der eigene Ambitionen hinten anstellt. Und wenn Rom erreicht ist, darf über die Zukunft gesprochen werden, denn sein Vertrag läuft aus. Aber Teamchef Denk macht ihm Hoffnung: „Ich habe noch keine Argumente, dass es nicht weitergeht.“