Riesenslalom : Skirennfahrer Luitz in Kranjska Gora in den Top Ten

Skirennfahrer Luitz in Kranjska Gora in den Top Ten

Kranjska Gora Ski-Ass Stefan Luitz überzeugt im Riesenslalom von Kranjska Gora. Der Schweizer Marco Odermatt rast an die Spitze der Disziplin-Wertung - und darf auch im Gesamtklassement auf den ganz großen Wurf hoffen.

Der 28-Jährige arbeitete sich im zweiten Durchgang noch von Rang 15 auf zehn vor. 1,53 Sekunden lag er am Ende hinter dem Schweizer Marco Odermatt, der durch seinen überlegenen Sieg auch die Führung in der Riesenslalom-Gesamtwertung übernahm.

Zweiter wurde Odermatts Landsmann Loic Meillard (+1,06) vor dem Österreicher Stefan Brennsteiner (+1,09) und dem im Gesamtweltcup nur noch knapp führenden Alexis Pinturault (+1,11). Gerade mal 31 Punkte liegt der Franzose nun noch vor dem formstarken Odermatt. Am Sonntag steht für die alpinen Herren in Slowenien noch ein Slalom an. Dann folgt das mehrtägige Saisonfinale in Lenzerheide in der Schweiz.