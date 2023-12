Weltcup in Lienz Skirennfahrerin Dürr Zweite - Nächste Gala von Shiffrin

„Das war eine sehr gute Leistung von der Lena - gerade nach dem Einfädler von Courchevel“, sagte Frauen-Bundestrainer Andreas Puelacher der Deutschen Presse-Agentur. Beim Torlauf in Frankreich war Dürr kurz vor Weihnachten ausgeschieden. Nun meldete sich die WM-Dritte eindrucksvoll zurück. „Im ersten Lauf ist sie noch etwas verhalten gefahren, im zweiten dann nicht mehr“, analysierte Puelacher. So kämpfte sich Dürr in Österreich vom fünften noch auf den zweiten Platz vor.