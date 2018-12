Auch ohne die pausierende Viktoria Rebensburg haben die deutschen Skirennfahrerinnen bei der Weltcup-Premiere in Gröden überzeugt und für gute Ergebnisse gesorgt. dpa

Michaela Wenig sicherte sich mit einem überraschenden fünften Platz in der Abfahrt auf der berühmten Saslong in Südtirol die Qualifikation für die Weltmeisterschaften, Kira Weidle bestätigte ihre gute Form gut zwei Wochen nach Rang drei in Lake Louise mit dem achten Platz.

„Im Ziel habe ich erst nicht dran gedacht, aber: Cool, ich fahre zur WM“, sagte Wenig der Deutschen Presse-Agentur nach dem besten Weltcup-Rennen ihrer Karriere. Ein Top-10-Resultat hatte sie noch nie, das beste Resultat war zuvor ein 17. Platz. „Das gab es tatsächlich noch nie. Ich bin super happy mit dem Ergebnis.“

Auch die erst 22 Jahre alte Weidle war glücklich über das vierte Top-10-Ergebnis ihrer Karriere. „Ich bin echt super happy“, sagte sie, haderte dann aber doch ein wenig mit Startnummer vier. „Es ist schon auffällig, dass die ersten Nummern hier runter immer einen leichten Nachteil haben, da ist es immer noch schattig.“

Das erste Damen-Rennen in der Weltcup-Geschichte auf der Saslong gewann Ilka Stuhec aus Slowenien. Für die Weltmeisterin war es der erste Erfolg seit ihrem Kreuzbandriss. Überraschend Zweite wurde Nicol Delago (+0,14 Sekunden) aus dem italienischen Team und Ramona Siebenhofer aus Österreich (+0,51). „Es ist immer schwer nach einer Verletzung zurück zu kommen“, sagte Stuhec. „Feiern kann ich nicht, ich muss mich auf den Super-G vorbereiten.“ Am Mittwoch (11.30 Uhr) will auch Rebensburg am Start stehen.

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband