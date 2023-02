Weltcup in Rumänien : Skispringen skurril: Wellinger ragt in Rasnov erneut heraus

Rasnov Norweger, Österreicher, Polen? Pausieren vor der Nordischen Ski-WM lieber. Die Bahn ist deshalb frei für das deutsche Team um den erneut siegreichen Andreas Wellinger.

Nur 0,2 Punkte lag der 27 Jahre alte Bayer am Ende vor dem Slowenen Ziga Jelar, der nächste Sieg nach dem Erfolg von Lake Placid wurde so Realität. Hannawald nahm den frechen Wellinger ganz gelassen: „Das ist die heutige Jugend.“

Hannawald über Wellinger: „Er macht kaum Fehler“

Wellinger kommt aus dem Strahlen derzeit kaum mehr heraus. Der Sieg in Lake Placid kam relativ unerwartet. Diesmal nahm er in Abwesenheit von Halvor Egner Granerud aus Norwegen, Dawid Kubacki aus Polen und Österreichs Stefan Kraft sogar eine gewisse Favoritenrolle ein. „Es fühlt sich ziemlich geil an. Es ist wirklich ungewohnt. Das Selbstvertrauen ist das, was mich momentan rettet. Es fühlt sich unglaublich gut an, wieder ganz oben zu springen“, sagte Wellinger, der mit drei Einzel-Podestplätzen in Serie zur WM ins slowenische Planica reisen wird.