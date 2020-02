Teamwettbewerb : Skispringer feiern Sieg in Lahti - „Voll auf Attacke“

Skispringer feiern Sieg in Lahti - „Voll auf Attacke“

Die deutschen Skispringer um Karl Geiger setzten sich in Finnland durch. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa.

Lahti Zur Halbzeit des Teamwettkampfs in Lahti liegen die deutschen Skispringer auf Sieg-Kurs. Dann patzt einer von ihnen, und Slowenien zieht vorbei. Am Ende jubelt das Team des Deutschen Skiverbands trotzdem ganz oben auf dem Podium. Vor allem einer ist erleichtert.

Die deutschen Skispringer fielen sich jubelnd in die Arme, Bundestrainer Stefan Horngacher musste nach dem Herzschlagfinale erst einmal kräftig durchpusten: Constantin Schmid, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Karl Geiger haben den packenden Teamwettkampf im finnischen Lahti gewonnen.

Angeführt vom Gesamtweltcupzweiten Geiger, der 128 und bei schwierigen Bedingungen 121 Meter weit sprang, setzte sich das deutsche Quartett am Samstag vor Slowenien und Österreich durch. Die DSV-Adler feierten den zweiten Sieg im vierten Team-Weltcup der Saison und stellten erneut ihre starke Form der vergangenen Wochen unter Beweis.

„So haben wir uns das Ende vorgestellt: ganz oben“, sagte Leyhe und ergänzte mit einem Lachen: „Vor den Österreichern!“ Durch den Erfolg holten die in der Nationenwertung zweitplatzierten Deutschen Punkte auf das führende Team aus dem Nachbarland auf. Der Rückstand beträgt nun nur noch 179 Zähler.

„Wir sind richtig froh, dass wir das Ding gewonnen haben heute“, sagte Horngacher in der ARD und sprach von einer „Zitterpartie“. Bereits nach dem ersten Durchgang hatte Deutschland vorne gelegen, doch Startspringer Schmid patzte und ließ Slowenien zu Beginn der zweiten Wettkampfhälfte vorbeiziehen. Seine Mannschaft schaffte aber noch einmal die Wende.

„Ich bin voll auf Attacke gegangen und habe gedacht: Alles oder nichts“, beschrieb Geiger die Herangehensweise an seinen letzten Sprung. Der Plan ging auf: Am Ende siegte Deutschland mit einem Vorsprung von 1,27 Metern. „Das ist ein toller Erfolg für die Mannschaft“, sagte Horngacher, der sich bereits am Vortag über Geigers zweiten Platz im Einzel freuen konnte.