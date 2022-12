Auftakt in Oberstdorf : Skispringer Geiger führt deutsches Tournee-Aufgebot an

Oberstdorf Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger führt das Aufgebot der Co-Gastgeber für die 71. Vierschanzentournee an.

Constantin Schmid und Philipp Raimund komplettieren das Team von Trainer Stefan Horngacher, das bei der Tournee mit Auftakt am Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oberstdorf aus der Außenseiterrolle startet. Am Dienstag (15.00 Uhr) werden Trainer und Springer bei einer Auftakt-Pressekonferenz im Allgäu Fragen beantworten. Ein weiterer Medientermin ist am Morgen des zweiten Ruhetags am 2. Januar in Garmisch-Partenkirchen geplant. Danach reist das Team nach Österreich weiter, wo in Innsbruck und Bischofshofen die zweite Tournee-Hälfte stattfindet.