Weltcup in Slowenien Skispringer in Planica chancenlos - Kraft überragt

Bei herrlichem Sonnenschein versuchten Wellinger und Co., den sportlichen Tiefschlag schnell zu vergessen und beim alljährlichen Grillfest im Tal der Schanzen Ablenkung zu finden. „Es ist ein cooler Abschluss. Jeder bringt Spezialitäten aus dem eigenen Land mit. Wir werden das als Skisprung-Familie genießen“, kündigte Wellinger in der ARD an. Auf die „ein, zwei Bier“ freue er sich jetzt schon, sagte Eisenbichler zu dem festen Ritual am vorletzten Tag der Saison.