Weltcup in Ruka : Skispringer noch nicht top - Eisenbichler: „Weiterarbeiten!“

Ruka Die erfolgsverwöhnten deutschen Skispringer sind auch im finnischen Ruka recht weit von den Podestplätzen entfernt. Ein Oberstdorfer ist wie schon zum Weltcup-Auftakt im Wisla der beste DSV-Adler, ein Dreifach-Weltmeister verpasst fast den zweiten Durchgang.

„Die Sprünge von Karl Geiger waren schon auf hohem Niveau“, sagte Horngacher. „Das ist schon gutes Skispringen, was er zeigt.“ Der 26-Jahre alte Geiger war am Vortag in der Qualifikation noch Schanzenrekord gesprungen und konnte als einziger der arrivierten deutschen Athleten zufrieden sein. Der Oberstdorfer sprang auf 132,5 und 136,5 Meter. Von einer solchen Konstanz auf hohem Niveau sind seine Mannschaftskollegen aktuell weit entfernt.

Eisenbichler war am Freitag in der Quali gestürzt und erklärte in der ARD: „Das Selbstbewusstsein ist noch nicht da.“ Er gab die Devise aus: „Einfach weiterarbeiten!“ Die nächste Chance auf Besserung haben er und seine Teamkollegen bereits an diesem Sonntag, wenn es in Finnland erneut um Weltcup-Punkte geht.