Gesundheit im Leistungssport : Skispringerin Lundby wird zum Symbol

Planica Vor dem Olympia-Winter brach Maren Lundby mit einem vermeintlichen Tabu: Sie sprach im Skispringen über Gewichtsprobleme. Ihr Coup von Planica hat den Weg nun nachhaltig bestätigt.

Doch Norwegens Vorzeige-Athletin suchte keine Ausreden, sondern sprach mit Blick auf ihre eigene nahe Zukunft in der knallharten und gnadenlosen Sportart ganz ehrlich die Wahrheit aus. „Ich habe im Moment ein paar Kilo zu viel, um in der Weltspitze zu springen“, sagte Lundby in einem TV-Interview im Oktober 2021.