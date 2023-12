Wintersport Skispringerinnen vor Premiere: „Alibi-Tournee“ oder Signal?

„Two Nights Tour“ heißt das Format mit den Wettkämpfen am 30. Dezember auf der Großen Olympiaschanze und an Neujahr in Oberstdorf. Bis kurz vor Weihnachten wurden insgesamt rund 6500 Tickets für die beiden Springen verkauft, die Organisatoren rechnen aber mit einigen Verkäufen an den Tageskassen. Stationen in Innsbruck und Bischofshofen fehlen. Eine halbe Tournee also?