Zwei Siege in Val di Fiemme : Skisprung-Ass Geiger übernimmt die Wintersport-Hauptrolle

Val di Fiemme Neureuther und Dahlmeier sind abgetreten, Wellinger und Freund noch verletzt. Da übernimmt der bescheidene und ruhige Karl Geiger aus Oberstdorf ganz plötzlich die Rolle des deutschen Hoffnungsträgers. Trainer und Experten sind vom neuen Gesamtführenden begeistert.

Das herrliche Fleimstal hat Geiger mit zwei souveränen Siegen und dem Gelben Trikot des Gesamtführenden verlassen. Der heimatverbundene Allgäuer freut sich immer wieder auf die Rückkehr in sein geliebtes Oberstdorf. Der Freibergsee ist sein Ruhepol, die Familie sein Rückzugsort. Als er von zwei schlauchenden Wochen Tournee heimkam, musste er erstmal eines erledigen: ganz viel schlafen. Über Boulevard-Wortspiele, in denen er nur „die dritte Geige spielt“ oder etwas „vergeigt“, kann der nüchterne „Bachelor of Engineering“ in Energie- und Umwelttechnik daher nur müde schmunzeln.