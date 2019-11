Weltcup-Auftakt : Skisprung-Coach Horngacher: Weichen für Olympia stellen

Wisla Der neue Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher macht sich mehr als zwei Jahre im Voraus schon Gedanken über Olympia 2022 in Peking.

Horngacher tritt im deutschen Skispringen ein schweres Erbe an. Unter Schuster gab es zuletzt Einzeltitel bei Olympia 2018 in Pyeongchang sowie bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld 2019. „Es gibt noch viele Ziele und Aufträge, die zu erledigen sind“, kündigte der frühere Skispringer Horngacher an. Die Saison beginnt am kommenden Wochenende im polnischen Wisla.