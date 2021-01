Weltcup Slalom : Slalom-Ass Shiffrin bricht weitere Rekorde - Dürr Elfte

Flachau Mikaela Shiffrin war im Slalom von Flachau nicht zu schlagen und hat sich mal wieder Rekorde im alpinen Ski-Weltcup gesichert. Für die deutsche Hoffnungsträgerin Lena Dürr verlief das Flutlicht-Event nicht nach Plan.

Zudem bejubelte sie ihren 100. Podestplatz und hält mit nun 44 Slalom-Erfolgen die meisten Siege in einer Disziplin in der Damen-Historie. „An Rekorde habe ich heute bestimmt nicht gedacht“, sagte Shiffrin. „Ich wollte einfach stark und inspirierend Ski fahren. Das war heute wirklich ein Spaß. In mir hatte sich so viel Energie aufgestaut und die ist dann im zweiten Lauf rausgekommen.“